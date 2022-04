Traktor stürzte in Fieberbrunn über Hang ab: Lenker schwer verletzt

Fieberbrunn – Am Dienstagvormittag führte ein 49-Jähriger Holzschlägerungsarbeiten bei Fieberbrunn durch. Plötzlich stürzte der Traktor, in dem er saß, etwa zehn Meter über einen etwa 53 Grad steilen Hang ab. Auf einer Wiese blieb das Fahrzeug stehen. Der Mann konnte sich selbst aus der Fahrerkabine befreien und setzte die Rettungskette in Gang.