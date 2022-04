Zweiter Verdächtiger nach Schüssen in Kalifornien gestellt

Polizisten am Tatort in Sacramento.

Sacramento – Die Polizei hat einen zweiten Verdächtigen nach den Schüssen in Kalifornien mit sechs Toten festgenommen. Der 27-Jährige sei am Tatort mit schweren Schussverletzungen aufgefunden worden und zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei in Sacramento am Dienstag mit. Er sei schnell als Tatverdächtiger identifiziert worden.