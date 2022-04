Apple-Entwicklerkonferenz WWDC auch heuer als Online-Version

Cupertino – Apple wird seine Entwicklerkonferenz WWDC zum dritten Mal in Folge in einem Online-Format abhalten. Bei den Events gibt der Konzern traditionell einen Ausblick auf neue Software für seine Geräte wie iPhones und Mac-Computer. Die diesjährige "Worldwide Developers Conference" (WWDC) ist vom 6. bis 10. Juni angesetzt, kündigte Apple am Dienstag an.