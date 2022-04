Detektiv in Tiroler Kaufhaus gebissen: Zwillingsschwestern verurteilt

Aufgrund ihres Vorstrafenregisters begann die 21-Jährige trotzdem zu laufen. Als sie kurz darauf von den zwei Detektiven gestellt und zu Boden gedrückt wurde, begann sich die Diebin zu wehren. Gewalt gegen die Schwester konnte wiederum der andere Zwilling nicht ertragen und biss einem der Detektive heftig in den Oberarm. Dieser wollte trotzdem weiter die Flucht der Diebin bis zum Eintreffen der Polizei verhindern. Dabei zog er die 21-Jährige auch an den Haaren – was auch diese mit einem Biss in den Arm des Wachmanns quittierte.