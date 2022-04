Dom-Sanierung in Innsbruck tritt in die entscheidende Phase ein

Die seit 2016 laufende Außensanierung – Ausbesserung von Steinfassaden und Dach, Neuvergoldung der Turmkugeln, Säuberung der Steinfiguren, Erneuerung von Blitz- und Taubenschutz – sei großteils abgeschlossen. Was noch fehlt, ist die Neugestaltung des Eingangsbereichs: Hier ist bei der barocken Stufenanlage die Rückkehr zur einstigen Gestaltung geplant, mit konvexen, also nach außen gewölbten Stufen. Im Zuge der Fundamentierung wird es erneut archäologische Grabungen geben – weitere Grabfunde auf dem früheren Friedhofsareal sind wohl fix.

Vor allem geht es heuer aber um die erste Innensanierung seit gut 30 Jahren: Sie macht eine längere Schließung des Domes (der vor der Pandemie ca. 800.000 Besucher jährlich anzog) nötig. Die Reinigung der „Innenschale“ der Kirche, wie es Bauleiter Franz Kronberger nennt, erfolgt in drei Stufen: Als Erstes wird der gesamte Altarraum bis zur Kuppel eingerüstet – wobei schon die Errichtung eines 44 m hohen, (fast) freistehenden Gerüsts zur Herausforderung wird. Dann startet der Restaurator von oben nach unten mit der Deckenreinigung. Im Anschluss kommen das Quer- und das Langhaus an die Reihe. Wie gut der Zustand der Fresken ist, wird sich natürlich erst aus der Nähe zeigen.

Bis voraussichtlich 26. November bleibt der Dom geschlossen. Am Tag der Schließung, dem 1. Mai, findet zunächst die Feier des Diözesanpatrons Petrus Canisius, dann die vorerst letzte Messe (um 11.30 Uhr) statt. Um 18 Uhr folgt eine Maiandacht, ehe eine Prozession mit den konsekrierten Hostien zur alten Spitalskirche in der Maria-Theresien-Straße führt. Dort werden während der Schließzeit nämlich alles sonst im Dom stattfindenden Messen zelebriert (mit Ausnahme von Pfingst- und Fronleichnamsgottesdienst).

Doch auch während der Bauphase ist der Dom nicht permanent „zu“: Im Rahmen des Innsbrucker Journalismusfestes zeigt Fotojournalist Gideon Mendel von 13. bis 19. Mai Bilder zum Thema Klimawandel im Kirchenraum. Und von Ende Juni bis Mitte Oktober bietet sich laut Propst Huber die „Jahrhundertchance“, bei Führungen via Gerüst ganz nah an die Deckenfresken der Brüder Asam, eindrucksvolle barocke Illusionsmalerei, heranzukommen.

Apropos einmalige Chance: Noch bis 1. Mai hat man Gelegenheit, das berühmte Gnadenbild Mariahilf von Lucas Cranach d. Ä. so nahe zu erleben, wie es in der Kirche seit über 300 Jahren nicht möglich war. Derzeit befindet es sich nämlich nicht „erhaben“ im Hochaltar, sondern in einem Seitenaltar – wie das zuletzt in der gotischen Vorgängerkirche der Fall war.