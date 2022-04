Finanzielle Turbulenzen bei Wacker: Spieler verärgert, Kasse fordert 50.000 Euro

Innsbruck – Gestern, 15 Uhr, Tivoli-Kabine. Mucksmäuschenstill soll es gewesen sein, als Präsident Kevin Radi das Wort ergriff. Die Ereignisse der vergangenen Wochen hatten Spuren der Enttäuschung und Skepsis in Spielerkreisen hinterlassen. Und den Beteuerungen, dass das ausstehende Investorengeld in Höhe von drei Millionen Euro doch noch eintreffen würde, will innerhalb des Profikaders kaum mehr einer Glauben schenken.