Pandemie, Krieg, Inflation: Die guten Jahre sind vorbei

Es gebe noch eine ganze Reihe an Sanktionen, derer man sich bedienen könnte, bevor man ein Energie-Embargo verhängt, sagt Felbermayr.

Innsbruck – Im März lag die Inflation bei 6,8 Prozent – und das, obwohl das Gas noch fließt. Gabriel Felbermayr, Direktor des österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), geht davon aus, dass bei 7,5 Prozent eine Spitze erreicht, die Teuerung abgeschwächt wird. Allerdings, so räumt er ein, bevor er an der Innsbrucker Uni eine Vorlesung hielt, waren in der Vergangenheit selbst pessimistische Prognosen bisweilen zu optimistisch.