Heimische Industrie zittert vor dem Gas-Notfallplan

Geregelt ist der Energie-Notfallplan im Energielenkungsgesetz. Man wisse nur, dass in der Stufe drei zuerst Privathaushalte und kritische Infrastruktur vorrangig versorgt würden, so Manz. Unternehmen mit hohem Gasverbrauch seien von der Regierung aufgefordert worden, sich auch selbst Vorräte anzulegen, und kämen dem verstärkt auch nach.

Laut könnte der Staat in Stufe drei des Notfallplanes aber solche Gasreserven praktisch unentgeltlich beschlagnahmen. Sie fordern daher eine gesetzliche Regelung, in der für so einen Fall zumindest Entschädigungen vorgesehen sind. „Die Industrie muss im Vorfeld wissen, was im Falle des Eintretens der Stufe drei passiert. Bis jetzt vermissen wir dahingehend klare Aussagen und Vorbereitungsmaßnahmen“, kritisierte Menz.