Nehammer und die Cobra-Affäre: „Gefahr, die Geschichte größer zu machen“

Wien – Bergauf war es mit der ÖVP ob Sebastian Kurz’ Machtübernahme 2017 gegangen. Bei der Nationalratswahl 2019 kam sie auf 37,5 Prozent, lag weit vor der zweitgereihten SPÖ. Was folgte, ist bekannt, Korruptionsvorwürfe führten zu Kurz’ Polit-Abgang. Mittlerweile führt Nehammer die Partei, die türkis-grüne Regierung.

Und die ÖVP hat Zuspruch verloren. Laut Umfragen rangiert sie hinter der SPÖ. „Dass die ÖVP in nächster Zeit in lichte Höhen kommt, ist ausgeschlossen“, befindet der Politikberater Thomas Hofer im Gespräch mit der TT. „Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass sie durch eine bessere Strategie als derzeit Platz 1 bei der nächsten Wahl rettet.“ Nehammer habe bessere Persönlichkeitswerte als SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner. Gut gemacht habe Nehammer: „Nach Kurz keine inhaltliche, aber eine Stilwende. Und klarer Umgang mit der Causa Russland/Ukraine.“

Wie bewertet Hofer Nehammers Umgang mit Korruption? Dieser setze „den Kurz-Kurs – Verbalattacken auf Justizvertreter, alle hätten sich gegen die ÖVP verschworen – zwar nicht in der Form fort, eine Offensive mittels eines Transparenzpaketes gibt es aber auch nicht“. Das überrasche ihn: „Das könnte er als quasi Neuer. Und er kommt in publik gewordenen, belastenden Chats ja nicht vor.“ Nehammer verteidigt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, obwohl gegen diesen jetzt ermittelt wird. „Sobotkas U-Ausschuss-Vorsitzführung ist eine Belastung für die ÖVP. Der logische Schnitt wäre, ihn dazu zu bewegen, den Vorsitz des Ausschusses, in dem Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP politisch geprüft werden, abzugeben.“ Aus Hofers Sicht passiert das wohl deshalb nicht, „weil Sobotka Vertrauter Nehammers ist – und der Rückzug auch als Schuldeingeständnis gewertet werden könnte“. Mit Sobotkas Verbleib bleibe die ÖVP „in der Defensive – und im verbalen Dauerfeuer“.