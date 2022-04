Prozess in Innsbruck nach Attacke mit Spitzhammer

Innsbruck – Mitte November ereignete sich auf einer Baustelle in Trins eine brutale Attacke unter Bauarbeitern – die TT berichtete. Ein Bosnier hatte einem Kollegen mit dem Spitzhammer gleich mehrfach wuchtig auf den Hinterkopf geschlagen. Eine schon längere Ehrverletzung war die erste Erklärung für die Tat. Nach einem psychiatrischen Gutachten zum Täter steht nun aber fest, dass der 40-Jährige „unter Einfluss einer schweren geistigen Störung gehandelt hatte“, wie Staatsanwalt Hansjörg Mayr im März auf Anfrage bestätigte.

Staatsanwalt Mayr: „Nach dem Ermittlungsverfahren und dem Gutachten ist davon auszugehen, dass der 40-Jährige zurechnungsunfähig war, als er dem Arbeitskollegen mit einem Zimmererhammer mehrmals wuchtig auf dessen Hinterkopf einschlug, um diesen zu töten. Erst ein anderer Arbeitskollege konnte ihn von weiteren Schlägen abhalten. Das Opfer überlebte nach einer Notoperation, erlitt aber schwere, lebensgefährliche Verletzungen.“ Die Tat hat für beide Involvierte weitreichende Folgen. So sind beim Opfer gravierende medizinische Dauerfolgen im Sinne von Lähmungserscheinungen zu befürchten. Für den 40-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft indes beantragt, ihn in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher unterzubringen. Heute wird am Landesgericht ein Schwurgericht darüber befinden. (fell)