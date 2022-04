Prozess in Innsbruck nach Attacke mit Spitzhammer geplatzt

Innsbruck – Mitte November ereignete sich auf einer Baustelle in Trins eine brutale Attacke unter Bauarbeitern. Am Mittwoch sollte sich ein 40-jähriger Bosnier am Landesgericht verantworten. Doch alle Zeugen des Vorfalls – Bauarbeiter aus dem Ausland – konnten nicht ordnungsgemäß geladen werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Der Betroffene verbleibt in Untersuchungshaft.