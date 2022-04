Schlager-Jubiläum und Tempo 30 in Innsbruck: Das war „Tirol Live“

Bei „Tirol Live“ drehte sich am Mittwoch alles um die Zahl 30. Das Tempo 30 spaltet schon seit einiger Zeit die Innsbrucker Stadtpolitik. Zuletzt gab es für einen Antrag von SPÖ-Klubobmann Helmut Buchacher eine Mehrheit für die großflächige Umsetzung von Tempo 30 mit klar definierten Ausnahmen. Verkehrsstadträtin Uschi Schwarzl (Grüne) und die Obfrau des Verkehrsausschusses Mariella Lutz (VP) diskutierren in über Pro und Contra der Tempobremse in der Stadt.