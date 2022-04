WM-Casting für ein Tiroler Quartett beginnt mit Test in Tschechien

Nico Feldner spielt heute mit dem ÖEHV-Team in Tschechien.

Znaim – Weil Russland und Weißrussland bekanntlich von der am 13. Mai startendenden Eishockey-A-WM ausgeschlossen wurden, steht die Teilnahme der österreichischen Nationalmannschaft als nachrückende Nation in Finnland bereits fest. Eine Qualifikation findet dennoch statt – und zwar in der Mannschaft von Roger Bader.