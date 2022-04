Vermisster 36-Jähriger aus Innsbruck in Italien aufgetaucht

Innsbruck – Am Mittwochvormittag meldete die Polizei, dass ein 36-Jähriger aus Innsbruck seit dem Wochenende vermisst werde. Angehörige wollten den Mann demnach am Samstag bei der Klinik Innsbruck abholen, er war jedoch nicht mehr da.

Am Nachmittag berichtete die Polizei schließlich, dass sich aufgrund der Berichterstattung über den Vermisstenfall ein Angestellter eines Krankenhauses in Italien gemeldet habe. Der Mann befinde sich in dem Krankenhaus, hieß es. (TT.com)