Der Ostermarkt ist wieder da!

Ein weithin sichtbares Zeichen, dass in der Innsbrucker Innen- und Altstadt der Frühling einzieht, sind die Riesenostereier, die in der Marien-Theresien-Straße wieder für Oster-Stimmung sorgen.

Der Ostermarkt öffnet am Samstag, 11 Uhr, mit dem Einmarsch der Stadtmusikkapelle Hötting. Als weiteres Highlight findet von 10 bis 16 Uhr ein Kinder- und Familienfest am Marktplatz statt. Unter dem Motto „Osterputz“ gibt es einen Blumengruß der Stadt, einen Walde-Seifen-Stand, der SuperMarkt der Bale ist zu Gast, Upcycling-Riesenspiele und die Gartengeräte-Band „Die Floraphoniker“, die den Marktplatz zur klingenden Blumenwiese werden lässt.

Nicht nur für die Großen ist Abwechslung garantiert, auch an die kleinen Ostermarkt-Fans ist gedacht: Sie erwartet im Stadtturm-Innenhof Spaß und Unterhaltung. Ein buntes Programm aus Basteln und Spielen, Kinderschminken, Glitzertatoos, Märchentheater und Fußball sorgt für Kurzweil. Wer will, kann sich als OsterbäckerIn versuchen oder als KünstlerIn – ein weiteres Riesenosterei wartet darauf gestaltet zu werden.

Der Besuch des Innsbrucker Osterfühlings ist immer ein Gewinn, es lockt aber noch ein weiterer: Im Rahmen des Ostergewinnspiels haben alle Besucherinnen und Besucher die Chance, ihren Ostereinkauf in Form von Inntalern zurückzugewinnen. Dazu einfach ein Foto des Kassabons (Einkausdatum 8.-18. April 2022) auf www.osterfruehling.at/gewinnspiel hochladen oder per Mail (Bitte Name, Adresse und Telefonnummer angeben) an gewinnspiel@osterfruehling.at schicken. Aus allen eingereichten Rechnungen wird täglich eine Gewinnerin oder ein Gewinner gezogen.