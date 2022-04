Teuerungsausgleich: Arbeitslose erhielten jeweils 150 Euro

Wien – Im Rahmen des Anti-Teuerungspakets der Regierung wurden nun 150 Euro an Arbeitslosengeld- oder Notstandshilfe-Bezieherinnen und -Bezieher ausbezahlt. "Die Auszahlung ist Anfang April automatisiert mit der Auszahlung des Arbeitslosengeldes für März erfolgt und somit bereits bei den Betroffenen angekommen", so Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Mittwoch in einer Aussendung.