Diebe stahlen auf Beutezug durch Tirol mehrere Taschen aus Einkaufswägen

Brixlegg, Rum, Telfs – Am Mittwoch kam es in Tirol zu einer Serie von Handtaschendiebstählen. Bislang unbekannte Täter schlugen zwischen 11.30 und 14.10 Uhr drei Mal zu und erbeuteten dabei Diebesgut im Wert eines vierstelligen Eurobetrags. Laut Angaben der Polizei waren die Täter wohl mit einem Auto unterwegs.

Zwischen 11.30 und 11.50 Uhr stahlen die Täter in einem Discounter in Brixlegg eine unbeaufsichtigte Handtasche samt Inhalt aus einem Einkaufswagen. Gegen 13.20 Uhr schlugen sie in einem Discounter in Rum zu und stahlen eine Geldtasche aus einer Handtasche. Rund eine Stunde später entwendeten sie einen Rucksack aus einem Einkaufswagen in einem Discounter in Telfs.