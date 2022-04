Streit zweier Mitarbeiter endete in Nesselwängle im Spital

Nesselwängle – Am Mittwoch kam es in einem Büro in Nesselwängle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern. Gegen 10.20 Uhr hatten die beiden Männer – ein 37- und ein 45-Jähriger – eine vorerst verbale Konfrontation um diverse Unterlagen. Diese führten schon bald zu körperlichen Tätlichkeiten, wobei beide Verletzungen unbestimmten Grades davon trugen und schließlich im Krankenhaus in Reutte versorgt wurden. (TT.com)