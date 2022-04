TT-Analyse: Zentralismus nicht nur bei der Gesundheitskasse

Es war ein türkis-blaues Prestigeprojekt, das weder die versprochene „Patienten-Milliarde“ noch bisher eine zufriedenstellende Harmonisierung der medizinischen Leistungen gebracht hat: die Zusammenlegung der neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse. Der neue Tiroler Ärztekammerpräsident Stefan Kastner spricht von einem „großen schweren Dampfer“ und vielen Umwegen über Wien zu Zielen in Tirol wie den Honorarabschlüssen für die Ärzte. Und alles dauert natürlich ewig lange.

Kein Wunder, dass Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl seit Jahren gegen die am 1. Jänner 2020 vollzogene Zentralisierung wettert. Weil die regionale Selbstverwaltung ausgeschaltet wurde, die Rücklagen von rund 120 Millionen Euro der Tiroler Gebietskrankenkasse nach Wien geflossen und notwendige individuelle Entscheidungen vor Ort nicht mehr möglich sind. Das alles geht völlig an den Lebensrealitäten der Menschen und Patienten vorbei. Doch an eine Änderung denkt niemand, vielmehr wird das halbjährliche und zugleich sinnlose „Obmann wechsle dich“-Spiel fortgesetzt. Und die Grünen machen dabei politisch munter mit.