Wolf und Schelling im U-Ausschuss: Gesammeltes Schweigen zweier Herrn

Unternehmer Wolf und Ex-Finanzminister Schelling waren am Mittwoch Auskunftspersonen im U-Ausschuss zu den ÖVP-Affären. © APA/Fohringer

Wien – Hans Jörg Schelling (ÖVP) gibt sich bei seinem Anfangsstatement redefreudig. Er war an keinem „Projekt Ballhausplatz“ beteiligt, als am vorbereiteten Machtwechsel in der ÖVP und im Kanzleramt zugunsten von Sebastian Kurz. Auch habe er in keinem Fall jemals angeordnet, sich für oder gegen eine Person zu entscheiden. Und nein, er habe nichts zu verbergen.

Doch schon bei den obligatorischen Eröffnungsfragen durch den Verfahrensrichter Wolfgang Pöschl war es vorbei mit der Redseligkeit. Pöschl wollte wissen, warum die Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit in seinem Ressort so enorm gestiegen sind. Schelling sagte, er nehme von seinem Recht Gebrauch und werde sich entschlagen. Er werde im Ibiza-Verfahren als Beschuldigter geführt – „ich werde also zu diesem Verfahren nichts sagen“. Das Verfahren umfasse auch den Komplex um die Steuercausa Siegfried Wolf. Pöschl meinte, dass bei seiner Frage seines Erachtens keine Entschlagung zulässig sei oder Schelling müsste sie begründen. Dies glaubte auch U-Ausschuss-Vorsitzender Norbert Hofer (FPÖ). Über eine angedrohte Beugestrafe muss nun das Bundesverwaltungsgericht entscheiden.

Schelling nahm es zur Kenntnis und blieb schweigsam.

Eigentlich hätte sein Auftritt vor dem U-Ausschuss zu den ÖVP-Affären um 14 Uhr beginnen sollen. Er musste aber zweieinhalb Stunden länger warten. Die Befragung von Großinvestor Wolf zog sich in die Länge. Doch auch bei Wolf haben die Abgeordneten wenig Neues gehört, wenn man von drei Nebensächlichkeiten absieht, die aber für leichtes Lachen sorgten. Zuerst einmal die korrekte Anrede. Der Verfahrensrichter stellte Wolf als Professor Kommerzialrat Ingenieur Siegfried Wolf vor. Wie wolle er angesprochen werden? „Herr Rat, sagen Sie Siegi oder Herr Wolf.“ Es wurde Herr Wolf. Weiters gab Wolf an, dass er einmal Mitglied der Wiener SPÖ gewesen sei. (Die SPÖ teilte später mit, dass sie Wolfs Aussagen nicht nachvollziehen können.) Zum anderen könne er sich an Alex Melchior erinnern. Den späteren ÖVP-Generalsekretär habe er einmal kennengelernt – „er hat bei uns eine Ferialpraxis im Golfclub Fontana als Caddy gemacht“.

Ansonsten? Wolf behauptete, niemals an die ÖVP Geld gespendet zu haben. Und ja, er sagte mehrmals, er sei Unternehmer, kein Politiker. Und dann war er ernst. Was er in den vergangenen Wochen erleben musste, sei ihm wie ein „Tsunami vorgekommen. Es gab viel an Desinformationen. Es wurde ein Bild vermittelt, dass nicht der Realität entspricht.“

Wolf hatte – letzten Endes erfolglos – im Finanzministerium wegen einer Steuer-Nachzahlung interveniert. Er habe dieses Verfahren aufgrund einer Gesetzesänderung vor 15 Jahren, die jahrelang von seinem Steuerberater wie auch von der Finanzbehörde übersehen worden sei, zu Recht angestrebt. Sonst wollte er hierzu nichts sagen.

Auch auf die Frage von SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer, ob es gegen ihn ein Verfahren wegen des Transports von Gold über die Grenze gebe, entschlug sich Wolf der Aussage – „weil es ein anhängiges Verfahren gibt“. Möglich ist, dass es sich um die Causa Eurofighter handelt, in der Wolf „seit fast 20 Jahren“ Beschuldigter ist. Dort geht es laut WKStA auch um den Transport von Goldbarren.