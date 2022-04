Sepp Straka setzt beim Masters in Augusta den nächsten Meilenstein

Der Triumph beim Honda Classic in Palm Beach Gardens sorgte dafür, dass Straka erstmals auch in Augusta abschlagen wird.

Augusta – Rund sechs Wochen nach seinem Sieg beim Honda Classic in Palm Beach Gardens erlebt Profigolfer Sepp Straka seinen nächsten Karrierehöhepunkt. Schon die Teilnahme beim Masters in Augusta ist für den Austro-Amerikaner ein weiterer Meilenstein, bisher war bei diesem Major in Augusta mit Bernd Wiesberger nur ein Österreicher dabei. Straka schlägt heute um 14.22 Uhr MESZ (live Sky) erstmals ab.