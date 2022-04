Die vielen Formen von Aphasie: Auch ohne Worte gehört werden

Innsbruck – Als Hollywoods Actionheld Bruce Willis vergangene Woche seine Karriere wegen der Sprachstörung Aphasie beendete, fehlten auch Schauspielkollegen sowie Fans weltweit die Worte. Dass der 67-Jährige über die kognitive Erkrankung in der Öffentlichkeit spricht, sei jedoch ein wichtiges Zeichen, wie Atbin Djamshidian, Leiter der Gedächtnisambulanz an der Uniklinik Innsbruck, betont: „Dadurch bekommt die Sprachstörung mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft.“