Eindrucksvolle Klangwelten

Jeder hat in seinem Leben schon einmal Georg Friedrich Händels bekanntes „Hallelujah“ aus dem „Messiah“ gehört. Der „Messiah“ gilt als das Urbild des Oratoriums schlechthin. Das beliebte englischsprachige Werk wird auf der ganzen Welt immer wieder mit großem Erfolg aufgeführt. Nun wurde eine gänzlich unbekannte italienische Fassung wiederentdeckt. Dies ist ein wahrer Schatz, denn diese Notenhandschrift einer Aufführung aus dem Jahre 1768 in Florenz galt lange Zeit als verschollen. Bei den Innsbrucker Festwochen wird unter der Leitung des Intendanten Alessandro De Marchi und in hervorragender solistischer Besetzung das wundervolle Werk „Il Messia“ im Großen Saal im Haus der Musik aufgeführt. Dieses besondere Ereignis sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!

Nicht entgehen lassen sollte man sich auch die Konzerte in den schönsten Kirchenräumen der Stadt. Sie bieten sich mit ihren besonderen Klangkulissen und ihrem einmaligen Ambiente als bemerkenswerte Konzertorte an. Eine imposante Kulisse bildet die Stiftskirche Wilten. Eindrucksvoll wird es zudem, wenn dazu noch die Königin der Instrumente, die Orgel, erklingt. Im Konzert „Saiten & Orgeln“ laden der vielgelobte wie -prämierte Organist Lorenzo Ghielmi und die Barockviolinistin Mayumi Hirasaki zu einem außergewöhnlichen Klangerlebnis ein. Die beiden Musiker begeben sich auf die Spuren des deutsch-französischen Barockkomponisten und -organisten Georg Muffat, präsentieren Werke seines gesamten musikalischen Schaffens und seiner Lebensstationen, die von Paris über Prag nach Salzburg führen.

In der einmaligen Atmosphäre der Jesuitenkirche begibt sich das Ensemble La fonte musica im Konzert „Constantia" in die Zeit des Konstanzer Konzils. Zu einem weiteren Konzert in der Stiftskirche Wilten lädt das prämierte La Cetra Barockorchester & Vokalensemble unter der Leitung von Andrea Marcon ein.

Zu einem weiteren Konzert in der Stiftskirche Wilten lädt das prämierte La Cetra Barockorchester & Vokalensemble unter der Leitung von Andrea Marcon ein. Das Publikum wird entführt in das alte Venedig, in die Basilica di San Marco, und zelebriert mit Orchester, Orgelklängen und einem Chor ein imposantes Konzert, wie man es früher auch in aufwendigen Gottesdiensten erlebt haben muss. Im Mittelpunkt des frühbarocken Konzerts „Vespro Veneziano“ stehen u. a. ein Ausschnitt aus der „Marienvesper“ von Claudio Monteverdi sowie Motetten weiterer italienischer Barockmeister.

In der einmaligen Atmosphäre der Jesuitenkirche begibt sich das Ensemble La fonte musica im Konzert „Constantia“ in die Zeit des Konstanzer Konzils (1414–18), zu dem sich die höchsten geistlichen und kirchlichen Würdenträger aus ganz Europa und mit ihnen die Hofkapellen versammelten. So trafen auf einmalige Weise verschiedene musikalische Stile und Traditionen in Konstanz aufeinander. Diese kompositorische Vielfalt wird am 17. August von den italienischen Musikern in einem eindrucksvollen Konzert dargeboten.