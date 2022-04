Polizei warnt: WhatsApp-Nachricht mit Milka-Gewinnspiel ist teure Abo-Falle

Auf die Schliche gekommen sind der Masche die Experten der Plattform Mimikama, auf die sich auch die Tiroler Ermittler berufen. Klickt man den Link in der eingangs erwähnten WhatsApp-Nachricht an, landet man demnach auf einer Internetseite, die aussieht wie jene von Milka – so soll Vertrauen geschaffen werden. Die Seite stammt jedoch nicht von dem Unternehmen. Sieht man genau hin, kann man eine .RU-Endung an der URL erkennen.