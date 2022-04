Gerettete Fuchsbabys im Tierschutzhaus Vösendorf wohlauf

Vier Fuchsbabys wurden vergangene Woche in Brunn am Gebirge unter einem Schiffscontainer gefunden.

Brunn am Gebirge, Vösendorf – Vergangene Woche wurden in Brunn am Gebirge in Niederösterreich vier junge Fuchsbabys unter einem Schiffscontainer entdeckt. Das Tierschutzhaus Vösendorf hat die Jungen inzwischen untergebracht und versorgt sie gut.