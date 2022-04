Finger im Abfluss: Feuerwehr befreite Frau mit Metallsäge aus der Dusche

Winterthur – Eine Frau ist in der Schweiz beim Putzen in der Dusche steckengeblieben, sie musste deswegen von Einsatzkräften mit einer Metallsäge befreit werden. An dem Einsatz in Winterthur bei Zürich war auch die Feuerwehr beteiligt, wie die Stadtpolizei am Donnerstag berichtete.