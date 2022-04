Gut zu wissen: Diese Corona-Regeln gelten im Osterurlaub in Italien und Co.

Während Reisen in Europe deutlich leichter wurde, gibt es dennoch ein paar Dinge zu beachten.

Innsbruck – Die Pandemie dauert nun schon über zwei Jahre an. Reisen wurde in dieser Zeit zu einer regelrechten Herausforderung, ein jedes Urlaubsziel mit eigenen und restriktiven Corona-Regeln. Für die heurigen Osterferien können Touristen aber mit einer vergleichsweise entspannten Corona-Situation in den besonders beliebten Ferienländern rechnen. Bei der Einreise gelten inzwischen eher geringe Hürden und meist herrscht nur noch FFP2-Maskenpflicht.