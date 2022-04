Brückeneinsturz in Genua: Prozess gegen 59 Personen beginnt im Juli

Genua – Eine Richterin hat am Donnerstag im Zusammenhang mit der Brückenkatastrophe von Genua am 14. August 2018, bei der 43 Menschen ums Leben gekommen sind, die Eröffnung eines Prozesses gegen 59 Angeklagte beschlossen. Der Prozess beginnt am 7. Juli, teilte die Richterin am Donnerstag mit.