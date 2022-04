Nach Anschlag in Tel Aviv: Mutmaßlicher Attentäter erschossen

Polizisten am Tatort.

Tel Aviv – Nach dem tödlichen Anschlag im Zentrum der israelischen Küstenmetropole Tel Aviv ist der mutmaßliche Attentäter von Sicherheitskräften erschossen worden. Der Terrorist sei aufgespürt und getötet worden, teilte der Inlandsgeheimdienst Shin Bet mit. Es habe sich um einen 28-jährigen Palästinenser aus Jenin im Westjordanland gehandelt. Er habe keine klaren Verbindungen zu irgendwelchen Organisationen gehabt und sei in der Vergangenheit nicht verhaftet worden.

Der Mann habe sich ohne Genehmigung in Israel aufgehalten. „Wir haben den verabscheuungswürdigen Terroristen in unsere Hände bekommen", teilte Verteidigungsminister Benny Gantz auf Twitter mit. „Wir werden unsere Aktivitäten gegen die Terrorwelle in Bezug auf Angriff, Verteidigung und Geheimdiensttätigkeiten ausweiten."