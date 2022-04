Weitwanderweg Lechweg feiert großes Jubiläum

Der Doser Wasserfall ist ein mystischer Platz, denn er verschwindet alljährlic­h im November da, wo er im April wieder auftaucht. © Verein Lechweg

Von Simone Tschol

Entgeltliche Einschaltung

Reutte – Vor zehn Jahren wurde der Weitwanderweg Lechweg eröffnet. Er verläuft von der Quelle am Formarinsee nahe Lech am Arlberg über 125 Kilometer durch das Lechtal bis zum Lechfall in Füssen im Allgäu.

Der Lechweg übt weit über die Grenzen hinaus eine große Anziehungskraft aus, wie die Daten der Zählstellen belegen. Zwischen 7000 und 8000 Wanderer werden jährlich gezählt, am Spitzentag 2020, dem 15. Juli, wurden an der Zählstelle in Häselgehr 116 Personen verzeichnet. „Und davon profitieren alle Touristiker. Jene in Lech vielleicht mehr, weil die 1. Etappe vom Formarinsee nach Lech verläuft und auch von vielen Tagesgästen genutzt wird. Aber auch im Lechtal hat der Weg für einen Nächtigungsaufschwung gesorgt“, berichtet Michael Kohler, Geschäftsführer des TVB Lechtal. Auch Ronald Petrini, Geschäftsführer des TVB Naturparkregion Reutte, sieht im Lechweg ein echtes Leuchtturmprojekt – auch für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Diese findet nun im Lechradweg, der von Marxheim, wo der Lech in die Donau mündet, bis nach Steeg führt und noch heuer eröffnet wird, ihre Fortsetzung. Gesundheitsangebote basierend auf der Kneipp’schen Gesundheitslehre und Lechwegprodukten schließen den Kreis.

Zum 10. Geburtstag des Lechweges lädt die Vereinsführung am 18. Juni zum „längsten Lechwegtag“. Dabei werden zwischen 6 Uhr Früh (Abfahrt in Füssen) und 22 Uhr abends (Verabschiedung) alle Regionen abwechselnd zu Fuß und per Bus-Shuttle erkundet. Rund 23 Kilometer Fußmarsch stehen am Programm, 40 Tickets sind aufgelegt.