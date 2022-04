Palmesel, Wacker und Polit-Krise: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr auf TT.com

Ab in die Osterferien! Für die Schüler beginnen sie am Samstag. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche, Ostern ist auch mit reichem Brauchtum verbunden. In Thaur findet die einzigartige Palmesel-Prozession statt, Joe Bertsch vom Verein für Dorfgeschichte „Chronos Thaur“ wird bei „Tirol Live“ über diesen alten Brauch und die lokale Geschichtspflege erzählen.