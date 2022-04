Kufstein trifft als Außenseiter auf den Meister aus Linz

Kufstein – „Außenseiter“, sagt Hermann Moser und setzt sogar noch nach: „Krasser Außenseiter sind wir heute.“ Der Leiter der Sektion Tischtennis bei der SU Sparkasse Kufstein will vor dem heutigen ersten Bundesliga-Halbfinale „seiner“ Damen nichts beschönigen. Gegen Linz AG Froschberg (Kufstein, VS Zell, 18.30 Uhr) schrumpfen die Unterländerinnen zum David trotz bislang starker Saison, in der sie unter anderem mit einem Sieg gegen Tabellenführer Villach geglänzt hatten. „Es wäre einfach vermessen zu sagen, dass wir gewinnen“, lässt sich Moser nicht den Hauch einer Chance entlocken, „da müsste schon jemand ganz kurzfristig krankheitsbedingt ausfallen“. Das hoffe man alleine schon nicht wegen der Zuschauer – trotz begrenzter Zahl in der VS Zell, denen Moser jedenfalls verspricht: „Wir werden kämpfen bis zum Umfallen.“