Biden-Kandidatin bestätigt: Ketanji Brown Jackson erste schwarze Höchstrichterin

Washington – Erstmals in ihrer Geschichte haben die USA eine afroamerikanische Höchstrichterin. Ketanji Brown Jackson wurde im Senat von einer Mehrheit bestätigt, auch einige wenige republikanische Abgeordnete gaben der Juristin ihre Zustimmung. Das ist ein großer innenpolitischer Erfolg für den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden. Dieser hatte die 51-Jährige Ende Februar nominiert.

Die liberale Juristin kam bei der Abstimmung im Senat nun auf 53 der 100 Stimmen. Drei gemäßigte Republikaner stimmten mit den 50 Demokraten in der Parlamentskammer.

Bereits jetzt ist die Mehrheit am US-Höchstgericht klar konservativ. Als Barack Obama im letzten Jahr seiner Amtszeit noch einen neuen Höchstrichter nominieren wollte, wurde das von den Republikanern blockiert. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump konnte dann gleich drei Posten neu besetzen.

Bei den Zwischenwahlen im November droht den Demokraten nun die hauchdünne Mehrheit im Senat abhanden zu kommen. Das würde eine Neubesetzung erschweren, selbst wenn Biden noch im Amt wäre. An der konservativen Mehrheit am Obersten Gericht ändert die Bestätigung Jacksons also nichts – sie verhindert jedoch eine weiter Einzementierung der konservativen Mehrheit.