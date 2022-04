Neues im Sanatorium Kettenbrücke

Seit über 110 Jahren versorgt das Sanatorium Kettenbrücke der Barmherzigen Schwestern die Region Tirol mit einem laufend wachsenden Angebot an Spitzenmedizin. Mit 150 Ärzt*innen und rund 350 Mitarbeiter*innen ist das Sanatorium Kettenbrücke die größte Privatklinik Westösterreichs und das leistungsstärkste private Haus in ganz Österreich. Laufend wird investiert, um den hohen medizinischen Standard zu halten und das Leistungsspektrum zu verfeinern. In den ersten Monaten des Jahres haben neue Ordinationen eröffnet und die Radiologie hat eine neue Leitung bekommen.