Ostermärkte, Pistengaudi und viel Musik: Das ist am Wochenende los in Tirol

Im Uhrzeigersinn: Josh steht am Sonntag auf der Open-Air-Bühne an der Hochzeiger Mittelstation, in der Zillertal Arena geht es mit der Tracht auf die Piste, der Ostermarkt Innsbruck startet mit einem bunten Programm und in Sölden wird beim Electric Mountain Festival gefeiert.

© APA/Zillertal Arena/Ostefrühling Innsbruck/Electric Mountain Festival