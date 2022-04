1:0 gegen Liefering: Ein wenig Balsam für die Wacker-Seele

Salzburg – Besondere Zeiten sorgen oft auch für besondere Ereignisse. Und so hatten in etwa 50 Wacker-Fans der schwarzgrünen Geschäftsstelle am Donnerstagabend einen (angemeldeten) Besuch abgestattet. Präsident Kevin Radi und auch Trainer Michael Oenning stellten sich dabei den Anhängern – und versuchten offene Fragen zu beantworten. Aggressiv soll die Stimmung bei dem „Gespräch“ nie geworden sein.

Und so standen die Treuesten unter den Treuen auch am Freitag wieder auf der Tribüne der Salzburger Arena und sangen voller Inbrunst: „Hurra, hurra – die Innsbrucker sind da.“ Wo das schwarzgrüne Herz wirklich schlägt, war auch am Freitag wieder sicht- und hörbar. Aber auch die elf Akteure am Feld wussten durchaus zu überzeugen und spielten eine starke erste Halbzeit: Für die Wacker-Führung sorgte nach Flanke von Landsmann João Luiz Soares ausgerechnet der Brasilianer Ronivaldo. Und damit jener Mann, den die OÖN mit einem Wechsel zu BW Linz in Verbindung gebracht hatten. Seo (14.) und vor allem Bertaccini (20.) hätten die Führung noch komfortabler ausfallen lassen können, Liefering wurde in Halbzeit eins genau einmal (Roko Simic/33. Minute) gefährlich.