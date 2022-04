Straka schaffte bei Masters-Debüt sicher den Cut

Augusta – Golfprofi Sepp Straka hat bei seinem Debüt beim legendären Masters in Augusta sicher den Cut geschafft. Der 28-jährige Austroamerikaner spielte am Freitag bei diesem Major-Turnier nach einer 74 vom Vortag eine 72er-Runde und lag damit nach zwei Tagen mit dem Gesamtscore von 146 um zwei Schläge über dem ominösen Strich. Damit war dem ersten österreichischen Gewinner auf der weltweit wichtigsten Tour (PGA-Tour) auch ein Anteil am hohen Preisgeld sicher.