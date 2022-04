Peugeot 308: Flott dank zweitem Löwenherz

Der noch sehr frische Multimarkenkonzern (Peugeot, Opel, Citroën und andere) ist gerade dabei, im großen Rahmen neue kompakte Generationen auf den Markt zu werfen. Und auf den ersten Blick ist nicht zu vernehmen, dass hier die Kompakten an Bedeutung verloren haben. Denn mit viel Liebe hat sich Peugeot beispielsweise um das Exterieur, das Interieur und die Antriebstechnik des neuen 308 (Limousine) gekümmert. Er ist das erste Modell, das mit dem neuen Löwenlogo auf der Straße fahren darf. Er zeigt auch eine frische Interpretation des rahmenlosen Kühlergrills, der in die Breite und in die Tiefe geht, flankiert von LED-Scheinwerfern und fangzahnartigen Tagfahrlichtern. Prägnant gezeichnet ist der Vorderwagen mit dominanter Motorhaube. So wirkt der Kompakte wesentlich größer, als er es mit seiner Länge von 4,37 Metern ist.