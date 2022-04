Reutte im Thema Mobilität „verstrickt“

Umstrickte Fahrräder, Rollstühle oder Scooter werden zum Blickfang und stellen das Thema Mobilität in den Mittelpunkt.

Reutte – Im Frühling wird es bunt. Neben der inzwischen lieb gewonnenen Tradition, dass die Kinder der Kindergärten Reutte und Umgebung bunte Osternester basteln, welche im ganzen Markt aufgestellt sind, gibt es heuer einen weiteren farbigen Blickfang. Mit Beginn der Karwoche werden die Passanten immer wieder auf umstrickte Fahrräder, Rollstühle oder Scooter treffen. Diese sollen nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Sie sollen vor allem das Thema Mobilität in den Mittelpunkt rücken.

Unzählige Freiwillige haben dafür in den letzten Wochen und Monaten gestrickt und gehäkelt, mit dem Ziel, möglichst viele emissionsfreie Fortbewegungsmittel zu verschönern. Diese werden ab Dienstag, 12. April, an verschiedenen Plätzen in Reutte aufgestellt. Gleichzeitig werden auch Fahrradständer und Bäume aufgehübscht.