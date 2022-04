Die unerträgliche Suche nach den Opfern in Borodjanka

Rettungskräfteheben mit schweren Baumaschinen Mauerteile an und schaffen den Schutt beiseite.

Kie, Moskau – Mit vor Müdigkeit und vom Weinen geröteten Augen beobachtet Antonina regungslos, wie der Bagger die Trümmer eines Gebäudes in Borodjanka durchwühlt. Am Abend des 1. März hatte die russische Luftwaffe eine Bombe über dem dreiteiligen Wohnblock in der ukrainischen Kleinstadt abgeworfen. Seitdem hat sie nichts mehr von ihrem 43 Jahre alten Sohn Jurij gehört, der im dritten Stock des Hauses lebte.