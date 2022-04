0:3-Heimniederlage! WSG nur noch einen Punkt vor Schlusslicht Hartberg

Innsbruck – Die WSG Tirol ist wieder mittendrin statt nur dabei im Abstiegskampf der Bundesliga. Die Elf von Trainer Thomas Silberberger kassierte am Samstag zuhause eine 0:3-Niederlage gegen Altach und liegt in der Tabelle nur noch einen Zähler vor dem neuen Schlusslicht Hartberg. Die Vorarlberger liegen punktgleich mit den Steirern auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Kommende Woche ist die WSG auswärts bei Ried im Einsatz, das am Samstag gegen Hartberg 0:0 spielte. Im dritten Quali-Gruppen-Match am Samstag trennten sich die Admira und der LASK 1:1-Unentschieden.

Dabei starteten die Hausherren besser in die Partie und hatten mit einem Weitschuss von Tim Prica nach fünf Minuten die erste Torchance. Für Altach dauerte es etwa eine Viertelstunde, bis man in Form von Bischof erstmals im Strafraum auftauchte. Der daraus resultierende Eckball führte sogleich zum 1:0 für die Gäste (17.). Nach Nimagas Kopfball klärte Zan Rogelj seinen Rettungsversuch erst hinter der Torlinie.

Nach der Pause prüfte gleich einmal der eingewechselte Wattener Toptorschütze Giacomo Vrioni Altachs Tormann Tino Casali (50.). Trainer Silberberger hatte seinen Mannen in der Halbzeit offensichtlich gehörig die Leviten gelesen. Doch Altach war aus einer weiterer Standardsituation nahe an der Vorentscheidung. Gianluca Gaudinos Freistoß landete jedoch an der Latte (59.). Keine 60 Sekunden später traf Prica nach einem Weitschuss die Stange. Plötzlich war etwas Feuer in der Partie.