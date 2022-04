Aufstiegsrivalen Lustenau und FAC siegten im Gleichschritt

Austria Lustenau hatte erneut Grund zum Jubeln und verteidigte die Spitzenposition in Liga zwei.

Lustenau – Die Aufstiegsrivalen SC Austria Lustenau und FAC Wien fuhren am Samstag in der 2. Liga erwartete Heimsiege ein. Während sich die Vorarlberger beim 3:1 (2:0) gegen Vorwärts Steyr keine Blöße gaben, mussten die Floridsdorfer um ihr 1:0 (0:0) gegen den FC Dornbirn lange zittern. Die Erlösung brachte erst ein direkter Freistoß von Patrick Puchegger in der 85. Minute. Der FAC liegt sieben Runden vor Schluss damit weiter einen Punkt hinter Tabellenführer Lustenau.