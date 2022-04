63:70-Niederlage: Raiders verloren Shootout gegen Vikings

An Raiders-Quarterback Isaiah Weed (m.) lag es nicht, dass die Tiroler gegen die Vikings gestern den Kürzeren zogen.

Innsbruck – Gegen den Erzrivalen aus Wien wollten die Swarco Raiders am Samstag die Scharte der AFL-Auftaktpleite gegen Telfs auswetzen. Doch die Wiedergutmachung misslang – bei einem 63:70-Punktefestival zogen die Tiroler gegen die Vikings den Kürzeren. Telfs verlor ebenfalls (10:20 gegen Mödling).

Auch wenn sowohl Raiders als auch Vikings das Hauptaugenmerk auf die neue European Football League legen, wollen beide Teams in der Austrian Football League (AFL) um den Titel mitspielen. Bis dato müssen sich die Tiroler aber am anderen Ende der AFL-Tabelle orientieren: Nach zwei Spielen hält man bei ebenso vielen Niederlagen.

Dabei legten die Hausherren auf der eigenen Anlage los wie die Feuerwehr und gingen gleich mit dem ersten Angriff in Führung. Doch die Vikings schlugen postwendend zurück und glichen aus – wie bereits im ersten Spiel in Telfs gelang es der Raiders-Defense meistens nicht, den Gegner zu stoppen. Ein offener Schlagabtausch entwickelte sich, der zumindest den fröstelnden Zuschauern einheizte. Zur Pause stand es 42:42 – und es ging in der gleichen Tonart weiter. Bis die Vikings allmählich davonzogen und den 70:63-Vorsprung anschließend über die Zeit brachten. „Die Einstellung meiner Jungs hat mir imponiert“, zog Raiders-Headcoach Florian Grein trotz Niederlage etwas Positives aus der Partie.