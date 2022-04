Innsbrucker Handballer während Remis bestohlen, Schwaz verlor

Innsbruck – Unschöne Szenen spielten sich am Samstag während der Play-off-Partie von medalp Handball Tirol in der HLA Challenge ab. Während die Innsbrucker in Hötting West zu einem 32:32 (16:10) gegen den SK Traun kamen, wurde in der Innsbrucker Kabine eingebrochen. Dem Trainer wurden 500 Euro, den Spielern Geldbeträge in unbekannter Höhe geklaut. Das Ganze wurde nach dem Spiel entdeckt.