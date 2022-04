Auto landete bei Gries in Melach: Anrainer rettete Lenker (22) ins Freie

Gries im Sellrain – Großes Glück hatte ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Sonntag in Gries im Sellrain. Der Österreicher war gegen 0.10 Uhr auf der Sellraintalstraße talauswärts unterwegs und telefonierte mit seiner Freundin über Lautsprecher. Dann kam er von der Fahrbahn ab und fuhr über die Leitschiene in die angrenzende Melach. Das Auto landete auf dem Dach liegend im Fluss.