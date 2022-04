Pakistans Regierungschef Khan durch Misstrauensvotum abgesetzt

© via www.imago-images.de

In einem Misstrauensvotum stimmten 174 von 342 Abgeordneten gegen Imran Khan.

Islamabad – Der pakistanische Premier Imran Khan ist durch ein Misstrauensvotum gestürzt worden. 174 Abgeordnete stimmten in der Nacht auf Sonntag für den Antrag der Opposition, wie der amtierende Parlamentspräsident Sardar Ayaz Sadiq mitteilte. Khan ist der erste Premier in der Geschichte Pakistans, der durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wird. Sein Nachfolger wird am Montag bestimmt, als aussichtsreichster Kandidat gilt der Chef der muslimisch-konservativen PML-N, Shehbaz Sharif.