Grau, schlau und ziemlich gelassen: Die Hausesel vom Hiandlhof in Volderwald

Sie strahlen so eine Ruhe aus“, sagt Josef Kirchmair vom Hiandlhof und krault seiner Flocke sanft den Hals. Es scheint, als habe der Esel die Gelassenheit an seinen Besitzer weitergegeben. Bedächtig genießen die beiden gemeinsam die erste Wärme der Frühlingssonne. Man glaubt fast zu stören, wenn man den beiden so zusieht, wie sie aneinander angelehnt auf der Koppel in Volderwald bei Tulfes stehen.