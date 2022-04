Israelische Armee startete erneut Großeinsatz in Jenin

Jerusalem – Die israelische Armee hat am Sonntag erneut einen Großeinsatz im besetzten Westjordanland gestartet. „Truppen sind derzeit in der Stadt Jenin im Einsatz", erklärten die Streitkräfte am Sonntag. Die Stadt und ein dort befindliches Flüchtlingslager gelten als Hochburg bewaffneter palästinensischer Gruppen. Ein Mann, der am Donnerstag in Tel Aviv einen tödlichen Anschlag verübt hatte, stammte von dort.