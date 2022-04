Elfmetertor von Diaby zählt nicht: Bochum und Leverkusen mit Nullnummer

Bochum - Bayer Leverkusen hat im Rennen um die Champions-League-Qualifikationsplätze in der deutschen Fußball-Bundesliga unerwartet Punkte liegen gelassen. Die Werkself musste sich am Sonntagnachmittag bei Aufsteiger VfL Bochum mit einem torlosen Unentschieden begnügen und verpasste es, in der 29. Runde den dritten Platz zu festigen. In der 65. Minute vergab Moussa Diaby für die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane kurios einen Foulelfmeter.