Zwei Verletzte bei Kollision an Kreuzung in der Reichenau

Innsbruck – Zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung im Innsbrucker Stadtteil Reichenau kam es am Sonntagnachmittag. Kurz vor 15 Uhr war ein 49-jähriger Autolenker auf der Reichenauerstraße stadteinwärts unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Andechsstraße links abbiegen. Dabei übersah er ein stadtauswärtsfahrendes Auto und es kam zu einer Kollision.